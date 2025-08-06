Yangın Faciasında Sorumlular Yargılansın

BOLU'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 3 bürokrat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da 1 bürokrat hakkında soruşturma izni verilmesinin yetersiz olduğunu belirterek, "Bu 3 kişiye izin verildi diye geri adım atmayız. Buradan tekrar sesleniyorum, geri adım atmayız. Turizm Bakanı'nı biz bu olayın üzerine örtüp yatlarda gezdirmeyiz, ensesindeyiz" dedi. Gültekin, ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yaptığı konuşmalarla, devam eden yargılamayı etkilediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 32 sanığın yargılaması sürüyor. Yangında, oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 4 torunu olmak üzere toplamda 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'TURİZM BAKANLIĞI'NIN YETKİLİLERİNİN TAMAMININ YARGILANMASINI İSTİYORUZ'

Yüksel Gültekin, yangınla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 3 bürokrat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da 1 bürokrat hakkında soruşturma izni verilmesinin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Duruşmaların hemen akabinde 3 tane Turizm Bakanlığı çalışanı ile ilgili soruşturma izni verildi. 3 gün önce de Çalışma Bakanlığı'nın bir müfettişi ile ilgili soruşturma izni verildi. Şimdi bunlar bize yeterli mi? Hayır, bizim için bunlar yeterli değil. Biz, Turizm Bakanlığı'nın 'bu 3 çalışan sorumludur' diyerek onları önümüze atmasını asla kabul etmeyiz. Danıştay'a yaptığımız müracaatlarda, bakan yardımcısından başlayarak sıralı olan çalışanların tamamıyla ilgili bir soruşturma izni verilmesini ve savcılığın kusur raporunda çok açıkça birinci derece kusurlu oldukları belirtilen Turizm Bakanlığı'nın yetkililerinin tamamının yargılanmasını ve hak ettikleri cezayı bulmalarını istiyoruz. Bunun için gerekli olan her türlü mücadeleyi yapacağız. Bu 3 kişiye izin verildi diye geri adım atmayız. Buradan tekrar sesleniyorum, geri adım atmayız. Turizm Bakanı'nı biz bu olayın üzerine örtüp yatlarda gezdirmeyiz, ensesindeyiz. Kesinlikle biz burada Turizm Bakanlığı'nın öncelikle sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Gerekli şikayetlerde bulunduk, yargı bununla ilgili değerlendirmeyi yapacak" diye konuştu.

'ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI, ESKİ MÜFETTİŞİ ÖNÜMÜZE ATARAK BU İŞTEN KURTULAMAZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yalnızca bir müfettişi sorumlu göstererek süreci geçiştiremeyeceğini vurgulayan Yüksel Gültekin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na seslenmek istiyorum; eski müfettişi önümüze atarak 'kusurlu budur' deyip bu işten kurtulamazsınız. Bu hadisede böyle bir yerde 3 yıldan beri çalışma sorumlusu olmayacak, böyle bir tesiste tüm kurulduğu günden beri yalnızca 10 saat çalışma görevlisi sorumlu olacak ama siz bundan kurtulacaksınız, buradan sesleniyorum, asla bundan kurtulamazsınız" ifadelerine yer verdi.

'TANJU ÖZCAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın otel faciası soruşturmasında yargılanan 3 belediye personelinin de suçsuz olduğuna inandığı yönündeki sözlerine tepki gösteren Yüksel Gültekin şunları söyledi:

"Tanju Özcan öyle açıklamalar yaptı ki belediye meclisinin birinci oturumunda. Ben bir hukukçu olarak, bir vatandaş olarak ama en önemlisi 8 tane canını, evladını kaybetmiş ve 78 can sahibi adına burada konuşuyorum. Vatandaş olarak ağzım açık kaldı. Bakın ne dedi Tanju Özcan, 'İçerideki arkadaşlarla görüşüyorum. ve ben gerçekten suçlu olduklarına inansam yemin ediyorum arkalarında durmam. Suçsuz olduklarını görüyorum.' Sen avukatsın. Tanju Özcan, 10 gün süren yargılamalarda şehrin belediye başkanı olarak, bir kere bile duruşma salonuna gelmedin. Bir kere bile mahkeme ortamını görmedin. Bir kere bile 3 tane personelinin nasıl savunma yaptıklarından haberdar değilsin. Haberdar olsan, İrfan'la ilgili daha önce ev hapsi olan kararın tutukluluğa çevrildiğini, sonra kuvvetli suç şüphesi üzerine tutukluluğa çevrildiğini bildiğin halde mi bunları söylüyorsun? Bir avukat olarak, bir hukukçu olarak bunları söylüyorsun. Kısaca, yazıklar olsun diyorum. Sonra arkasından diyor ki, 'Ben yargılamayı etkilemek için söylemiyorum.' Sen şehrin belediye başkanısın. Bir avukatsın. Yargılamayı bundan daha fazla nasıl etkileyeceksin? Cumhuriyet savcısının netice itibariyle suçluluklarına dair iddianame düzenlediği, mahkemenin kuvvetli suç şüphesiyle ev hapsini normal tutuklamaya çevirdiği, bunlar olası kastla yargılanıyor 3 tane elemanın. Suçsuz olduklarını nasıl biliyorsun? Bize söyle de masumlar içeride kalmasın. Avukat gönder arkadaşlarına. Avukat gönder madem suçsuzlarsa. Hatta mahkemeye gir. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Devam eden bu kadar önemli bir yargılamayı bundan daha fazla etkileme olmaz. Daha nasıl etkileyeceksin, karar mı vereceksin? Ayrıca, 'İçerideki arkadaşların gerçekten suçlu olduklarına inansam yemin ediyorum arkalarında durmam. Suçsuz olduklarını görüyorum.' diyorsun. Nasıl görüyorsun ya, nasıl görüyorsun? Mahkemeye bundan daha fazla etkileme olmaz" dedi.