Yangın İhbarı Uyuşturucu İmalathanesini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangın İhbarı Uyuşturucu İmalathanesini Açıkladı

Yangın İhbarı Uyuşturucu İmalathanesini Açıkladı

Avcılar'da yangın ihbarı sırasında uyuşturucu imalathanesi bulundu, iki şüpheli kaçtı.

12.11.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
AVCILAR'da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.Kiracıların merdiven altına sakladığı kilolarca uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddelere el konuldu. Polis ekipleri, kaçan 2 kişiyi yakalama çalışması başlattı. Şüphelilerden birinin kaçmadan önce poşet içindeki uyuşturucuyu taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katında oturanlar, alt kattan duman geldiğini fark edip ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri kapısı açık evde yoğun duman ve koku olduğunu fark etti. Yangının mutfakta çıktığını fark eden itfaiye ekipleri diğer odaları kontrol ettiği sırada, salonda yerdeki örtü üzerinde uyuşturucu madde, hassas terazi, küçük poşetler, sıvı kimyasal maddeler olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından bu kez komşuların bilgisine başvurdu.Bina sakinlerinin evde oturan 2 kişinin ellerinde kutu ve poşetlerle dışarı çıktığını söylemesi üzerine, bu kez apartmanda çalışma başlatıldı. Polis ekipleri bodrum kat merdivenlerinin altına gizlenmiş kilolarca uyuşturucu madde ve sıvı kimyasal madde ele geçirdi. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'EŞİ VE KÜÇÜK ÇOCUĞU VARDI'

Ev sahibinin damadı Sedat Yılmaz, "Bir aile olarak kiraya vermiştik. Eşi ve küçük bir çocuğu vardı. Çocuğunun başarılı olması üzerine Avcılar'a geldiklerini söylemişti bize. 'Çocuğum orayı kazandı benim de bu bölgede oturmam gerekiyor' diye gelmişti. Orada ben oturuyordum aslında. Ben Temmuz ayında taşındım. Huzursuzluk olmasın aile olsun diye onlara vermiştik. Meğerse aile değillermiş" şeklinde konuştu.

POŞET POŞET TAŞIDI

Diğer yandan kaçan 2 kişiden birinin apartman içindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin kaçmadan önce poşetler içindeki uyuşturucuyu merdiven altına taşıyıp sakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İtfaiye, Avcılar, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın İhbarı Uyuşturucu İmalathanesini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:55:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın İhbarı Uyuşturucu İmalathanesini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.