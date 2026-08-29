Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Muğla'daki yangın devam ediyor; rüzgar hafiflemişken, hava ve kara müdahalesi sürüyor.

VALİ ŞAHİN: YANGIN DEVAM EDİYOR, FAKAT RÜZGAR HAFİFLEDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi, 938 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangının yaşandığı bölgelerde incelemede bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının saat 10.40 sıralarında Muğla Seydikemir ilçesi sınırlarından, Eşençayı hattından geldiğini kaydetti. Yangına ilişkin son durumu hakkında bilgi veren Vali Şahin, "Kuzeyli bir rüzgar. Hatta yer yer fırtına seviyesinde sabah saatlerinde esiyordu. Yangın Eşençay'ın doğu tarafına Kaş ilçemize bağlı mahallelerimize, Palamut Mahallemize ve Çavdır Mahallemize sıçradı. Buradaki mahallelerimiz hem büyük, hem de ormanla iç içe mahalleler. Dolayısıyla ağaçlar ve evler bir arada. Bu da işimizi çok zorlaştırdı. Hem seralar tutuştu. Hem seralardan ortaya çıkan zehirli gazlar personelimize zor anlar yaşattı. Hem de vatandaşlarımız evlerini ve seralarını kurtarmaya çalıştı. Onların tahliyesi de bizim açımızdan zor oldu. Rüzgar da bizi çok zorladı. Bazı kayıplarımıza rağmen büyük oranda hem vatandaşlarımızın can emniyetini sağladık, hem de evlerin çoğunluğunu koruduk. Şu anda yangın devam ediyor, fakat rüzgar hafifledi. Yani tersi bir rüzgar başladı, güneyden kuzeye. Bu biraz avantaj. Henüz kontrol altına alınmaktan uzak. Ancak personelimizin birinci önceliği olan mahallelerimizin, meskun mahallerin etrafının çevrilme sürecini tamamladık diyebilirim büyük oranda. Orman Genel Müdürümüz, Orman Bölge Müdürümüzle beraber havadan süreci takip ediyor. Sayın Bakanlarımızla devamlı irtibat halindeyiz. Yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alan etkilendi. ve mücadelemiz devam ediyor" dedi.

30-30-30 KURALI

30-30-30 kuralları olduğunu aktaran Vali Şahin, şöyle devam etti:

"30 derecenin üzerinde ısı, nem de 30'un altına inerse, rüzgar da 30 kilometrenin üzerine çıkarsa bu bizim için alarm zillerinin çaldığı anlamına geliyor. Şu anda bunun fazlasıyla var. Özellikle bu sabahki rüzgarın sürati 40, 50 hatta 60 kilometreyi buldu. Bu da bizim için gerçekten çok zor. Bu dönemde vatandaşlarımızın davranışlarına çok çok dikkat etmeleri lazım. Davranışlardan kasıt nedir? Gerek piknik, gerek benzeri faaliyetler, gerek tarımsal faaliyetler ya da bir inşaat yapabilirler, spiral kullanabilirler. Bunlarla ilgili böyle dönemlerde bir faaliyet içerisinde olmamaları gerekir. Çünkü bir kıvılcım bile körük etkisiyle beraber geri dönüşü olmayan bir yola bizi sokabiliyor. Bu hususta vatandaşlarımıza özellikle istirham ediyoruz. Biz alarm veriyoruz. Acil koduyla tüm bu uyarıları yapıyoruz. Hatta WhatsApp gruplarımız var. Bu yangınla ilgili boşaltılan mahalle, ev, yaralanan insanımız var mı acaba, şükürler olsun can kaybımız yok. Olabilirdi. Çünkü çok büyük bir nüfus var bu bölgede. ve evlerinden de ayrılmak istemiyor vatandaşlar. Çünkü evleri ve evlerinin yanı başında seraları var. Epey bir mücadele verdik. Şu an itibariyle can kaybı yok. Bir yaralanma da ihbar edilmedi. Ufak tefek olabilir ama büyük çaplı bir şey olmadı. Çok miktarda seranın yandığını, yanan evler olduğunu söyleyebilirim."

Mehmet ÇINAR-Tolga YILDIRIM-İrem BAŞTAŞ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

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