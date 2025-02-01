Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri dalga geçen bir kişi daha tutuklandı

Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKU SAYISI 3'E ÇIKTI

Hakimlik, otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen M.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 28 Ocak'ta da 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇLAMASI

Şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma yürütülüyor.