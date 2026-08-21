Yangın mağduru üreticiye Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden yem desteği

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula'nın Portakallık Mahallesi'nde çıkan ahır yangınında bin 500 adet küçük kare ot balyası ile 4 büyükbaş hayvanını kaybeden üretici Yüksel Altan'a destek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İyi gününde de zor gününde de üreticimizin yanında olmaya, dayanışmayla üretimi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimin devamlılığını sağlamak ve zor günlerinde üreticilerin yanında olmak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesi Portakallık Mahallesi'nde meydana gelen ahır yangınında büyük zarar gören üretici Yüksel Altan'a destek oldu. Yangında Altan'a ait bin 500 adet küçük kare ot balyası yanarken, 4 büyükbaş hayvan da telef oldu. Yangının ardından üreticinin mağduriyetinin hafifletilmesi ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebilmesine katkı sağlanması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kesif yem ve kaba yem desteği sağlandı.

"ÜRETİCİMİZİN İYİ GÜNÜNDE DE ZOR GÜNÜNDE DE YANINDAYIZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsal kalkınmanın ve yerel üretimin Muğla'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilerin karşılaştığı olumsuzluklarda dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Aras, "Ula ilçemizin Portakallık Mahallesi'nde çıkan yangında üreticimiz Yüksel Altan'ın hayvanlarını ve yemlerini kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin bu zor gününde yanında olmak, yaralarını birlikte sarmak için kesif yem ve kaba yem desteğimizi ulaştırdık. Bizim için kırsalda üretimin devam etmesi, üreticimizin toprağına ve hayvanlarına sahip çıkarak üretmeyi sürdürmesi çok kıymetli. Muğla'mızda üreticimizin yalnız olmadığını bilmesini istiyoruz. İyi gününde de zor gününde de üreticimizin yanında olmaya, dayanışmayla üretimi büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.