Yangın Şüphelileri Serbest Bırakıldı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarıcaeli köyünde önceki gün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
