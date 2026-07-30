Yangın Ziyareti

Orman Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Kara ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal'i ziyaret etti.

Heyet, ziyarette Güdül'ün Sorgun Yaylası'nda dün meydana gelen orman yangını nedeniyle Pekal'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, ziyarette orman yangınları başta olmak üzere ormancılık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Orman Mühendisleri Odası 2. Başkanı Kara da oda üyelerinin görev yaptığı orman işletme müdürlüklerini ziyaret ederek sektörle ilgili çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ve personele çalışmalarında başarı dilediklerini ifade etti.