Otları yakmak isterken alevlerin arasına düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi
Otları yakmak isterken alevlerin arasına düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi

Otları yakmak isterken alevlerin arasına düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi
26.09.2025 11:42
Afyonkarahisar'da Hüseyin Can, ot yangınında dengesini kaybedip alevlere düştü ve yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da Hüseyin Can (84), evinin önündeki ot yangınında yaşamını yitirdi. Can'ın otları ateşe verdiği ve dengesini kaybedip alevlerin arasına düştüğü üzerinde duruluyor. Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Sülün beldesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Can'ın evinin önünde çıkan ot yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

DENGESİNİ KAYBEDİP ALEVLERİN ARASINA DÜŞTÜ

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Hüseyin Can'ın cansız bedeni bulundu. Kronik şeker ve tansiyon hastası olduğu, zaman zaman denge kayıpları yaşadığı belirtilen Hüseyin Can'ın cenazesi incelemenin ardından morga konuldu. Hüseyin Can'ın otları ateşe verdiği, dengesini kaybedip alevlerin arasına düştüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otları yakmak isterken alevlerin arasına düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

14:09
SON DAKİKA: Otları yakmak isterken alevlerin arasına düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
