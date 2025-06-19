Yangında 86 Bin Lira Kaybeden Yaşlı Adamın İmdadına Merkez Bankası Yetişti

Evde biriktirdiği paraları yangında kaybetti, imdadına merkez bankası yetişti

Tüpü çakmakla test ederken çıkan yangında kül olan 86 bin lira için sevindiren haber

Yanan paralarının büyük bölümü yenisi ile değiştirildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Haziran'da çıkan yangında eviyle birlikte 86 bin lirası kül olan 80 yaşındaki Ahmet Özkan'ın imdadına Merkez Bankası yetişti. Özkan'ın yanan paraları karşılığı kendisine 60 bin TL verildi. "Ocağı yaktım, koku geldi, bir anda her yer alev aldı. Ambarla birlikte paralarım da yandı. İki gün hiç uyuyamadım, kafama çok takıldı" diye Özkan'ın evi tamamen yıkıldı. Geçici olarak kaldığı akraba evinde kalan yaşlı adam ve eşi şimdi kalacak yeni bir yer arıyor.

Serik ilçesi Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran sabahı çıkan yangın, 80 yaşındaki Ahmet Özkan'ın hayatını altüst etti. Tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol etmek isterken yangın çıktığını söyleyen Özkan'ın tek katlı taş evi tamamen yandı. Yıllardır biriktirip evin yanındaki buğday ambarına sakladığı 86 bin lira da yangında kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma, yangına müdahale etti. Bir saat süren çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak ev oturulamaz hale geldi. Yangın sonrası ev, güvenlik gerekçesiyle ekipler tarafından yıkıldı.

"50 senelik evimdi"

O gün yaşananları gözleri dolarak anlatan Ahmet Özkan "Karım hayvanları otlatmaya gitmişti, ben de yemek yapacaktım. Ocağı yaktım, az yanıyordu, diğer gözünü yaktım, burnuma koku geldi. Bir anda tavana kadar alev aldı. Her yer tutuştu. Eşimle dışarı kaçtık. İtfaiye gelip söndürdü. İçeri bakınca, 'Allahtan tüp patlamamış' dediler. Sonra evi yıktılar. 50 senelik evimdi. 45 yıldır bu evde eşimle yaşıyordum."

"Yeni bir ev yaptıracak gücüm yok"

Yangın sırasında eşyaları ile birlikte yıllar içinde biriktirdiği ve buğday ambarında sakladığı 86 bin lirası da alevler içinde kalan Ahmet Özkan, şöyle devam etti: "Ambar yanınca para da içinde yandı. Merkez Bankası'na yanan paraları mahalle muhtarı teslim etti, 60 bin TL verdiler. İki gün uyuyamadım, kafama çok takıldı. Şimdi rahmetli kayınbabamın evinde kalıyoruz ama eşim 9 kardeş. 'Buradan çıkın, başka bir yere geçin' diyorlar. Yeni bir ev yaptıracak gücüm yok. Yaşlılık maaşı alıyorum, 4 bin lira. Yeni ev istiyorum" dedi.

Yangın sonrası bir kısmı telafi edilen parasına rağmen, evsiz kalan Ahmet Özkan şimdi yaşamını sürdürebileceği bir ev arıyor.