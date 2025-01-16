Yangında Evi Yanan Mehmet Ekin, Devlet Yardımı Bekliyor - Son Dakika
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Yangında Evi Yanan Mehmet Ekin, Devlet Yardımı Bekliyor

Yangında Evi Yanan Mehmet Ekin, Devlet Yardımı Bekliyor

Siirt'te yangında evi tamamen kullanılamaz hale gelen 39 yaşındaki dört çocuk babası Mehmet Ekin, yardım çağrısında bulundu. Kalbinden rahatsız olduğu için ağır işte çalışamadığını belirten Ekin, 'Kullanılabilir durumda tek bir eşyam bile kalmadı' dedi.

16.01.2025 15:11  Güncelleme: 15:13
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SİİRT'te kirada oturduğu evleri yanan 4 çocuk babası Mehmet Ekin (39), "Kullanılabilir durumda tek bir eşyam bile kalmadı. Çocuklarımla barınabileceğim bir evim yok. Eşim ve çocuklarım akrabalarımın yanında kalıyor" dedi.

Kooperatif Mahallesi 1708. Sokak'taki Çelik Apartmanı'nın 1'inci katındaki Ekin ailesine ait dairede 14 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Eşinin ve çocuklarının yangından kaçarak kurtulduklarını belirten Mehmet Ekin, "Yangın esnasında dışarıdaydım. Gelen telefonla eve koşarak gittim. Ben dışarıdayken eşim ve çocuklarım mutfakta oturuyordu. Bu sırada, yatak odamızda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada eşim, çocukları yangından kurtarıp dışarı çıkardı. Bana haber verdiler ve aynı zamanda itfaiyeyi aramışlar. Eve vardığımda alevler neredeyse koridora, diğer odalara ve apartmanın koridorlarıyla havalandırmasına kadar ulaşmıştı" diye konuştu.

'KULLANILABİLİR DURUMDA TEK BİR EŞYAM BİLE KALMADI'

Kalbinden rahatsız olduğu için ağır işlerde çalışamadığını ve oturduğu evde kiracı olduğunu söyleyen Ekin, "Şu anda çok mağdur durumdayım. Yangının çıkış nedeni tam olarak belirlenemiyor. Ayrıca maddi durumum elvermediği için önce Allah'tan, sonra devletimiz ve milletimizden yardım bekliyorum. Bu evde kiracıyım ve evi eski haline döndürmek zorundayım. Kullanılabilir durumda tek bir eşyam bile kalmadı. Çocuklarımla barınabileceğim bir evim yok. Eşim ve çocuklarım akrabalarımın yanında kalıyor. Bu nedenle, evin bir an önce yapılması gerekiyor. Çocuklarımı oradan alıp kendi evime götürmek istiyorum. Kimseye yük olmak istemiyorum. Evin şu anki tadilat maliyeti, en kötü ihtimalle 350 bin ile 400 bin TL arasında. Benim önceliğim eşya değil; önceliğim, evi sağ salim yapıp sahibine teslim etmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Ekin, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çocuk, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında Evi Yanan Mehmet Ekin, Devlet Yardımı Bekliyor - Son Dakika

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