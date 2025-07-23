Yangınla Mücadele Edenlere Tazminat Talebi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, gelecek ay yapılacak 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde, orman yangınına müdahale eden tüm çalışanlara yangın tazminatı ve yangın fazla mesaisinin 12 ay olarak ödenmesini talep edeceklerini bildirdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, mevsimsel etkilerle orman yangınlarının arttığı bir dönemde bulunulduğunu belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün 186 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Yeşil Vatan savunmasında tek bir ağaç yanmasın, alevler can almasın diye ateşe göğüslerini siper eden Orman Teşkilatımız, ülkemizin zorlu coğrafi yapısı, iklim değişikliğinin sebep olduğu sıcaklık artışı, rüzgar ve düşük neme rağmen art arda meydana gelen ve hızla büyüyen orman yangınlarının kontrol altına alınmasında büyük başarı göstermiştir. İnsanlar ekranlardan dahi yangınları korkuyla izlerken, Ormanın kahramanları gece gündüz demeden, bir an olsun görev yerlerinden ayrılmadan, alevlerin içine korkusuzca dalarak Yeşil Vatan'a siper oldular. Orman teşkilatımız böyle insanüstü bir gayretle yangınlara müdahale ederken, sırf kurumu yıpratmak, kaos oluşturmak için yürütülen bu cansiperane mücadeleyi, yeşil vatan savunmasını pervasızca eleştiren bir güruh var. Orman yangın yönetimini ve söndürme tekniklerini bilmeyen, yeşil vatan savunmasından bihaber bu güruhun amacı ağaç, orman, doğa değil, milletimizin devletimize ve kurumlarımıza olan güvenini sarsmak, kurumları yıpratmaktır. Yeşil vatanın kahramanları olan OGM çalışanlarımızın alın terini, emeğini, mücadelesini yok sayanlar, başarısını görmeyenler kaos devşirmek için fırsat kollayan hadsizlerdir. "

-"Orman teşkilatımızın alın terleri karşılıksız bırakılmamalı"

Yangınlara kısa sürede ve etkin bir şekilde müdahale edilmesinin, devletin gücünün ve kurumların başarısının göstergesi olduğunu belirten Öztürk, "Peş peşe ve ülkemizin pek çok yerinde çıkan bu denli büyük yangınlara kısa sürede ve etkin bir biçimde müdahale etmek, büyük ve güçlü devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün ve teşkilatımızın başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yangınlarla mücadele eden orman personelinin emeğinin karşılıksız kalmaması gerektiğine işaret eden Öztürk, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde bu talepleri gündeme taşıyacaklarını belirtti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Marifet iltifata tabidir. Çok zorlu şartlarda ve büyük fedakarlıklarla görevlerini yürüten orman teşkilatımızın alın terleri, başarıları da karşılıksız bırakılmamalı. Bu nedenle Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde, orman yangınına müdahale eden tüm çalışanlarımıza Yangın Tazminatı ve Yangın Fazla Mesaisinin 12 ay olarak ödenmesi başta olmak üzere mali ve sosyal haklarının verilmesi için yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."