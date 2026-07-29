Yangınla mücadelede yapay zekâ dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangınla mücadelede yapay zekâ dönemi

Yangınla mücadelede yapay zekâ dönemi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir İtfaiyesi, yapay zekâ destekli yeni nesil dron ile yangınlara daha hızlı, güvenli ve etkin müdahale ediyor.

(İZMİR) - İzmir İtfaiyesi, yapay zekâ destekli yeni nesil dron ile yangınlara daha hızlı, güvenli ve etkin müdahale ediyor. Termal kamera, anlık görüntü aktarımı ve akıllı analiz özellikleriyle ekiplerin sahadaki koordinasyonu güçlenirken, arama-kurtarma çalışmalarında da kritik rol üstleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere ileri teknolojiye sahip insansız hava aracını (DJI Matrice 4T) hizmete aldı. Yeni nesil dron, olay yerinden anlık görüntü aktararak ekiplerin daha hızlı ve doğru karar almasını sağlıyor. Üzerindeki termal kamera sayesinde yoğun duman içinde dahi yangının en sıcak noktaları tespit edilebiliyor. Böylece alevlerin ilerleme yönü belirlenirken yerleşim alanları için oluşabilecek riskler de önceden öngörülebiliyor. Elde edilen görüntü ve koordinatlar eş zamanlı olarak komuta merkezine aktarılıyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ise yeniden alevlenme riski taşıyan bölgeler belirlenerek soğutma çalışmaları daha etkin şekilde yürütülüyor.

4G DESTEĞİYLE DAHA GENİŞ ALANDA GÖREV YAPIYOR

Yüksek çözünürlüklü kamerası ve güçlü yakınlaştırma özelliği sayesinde ekipler, tehlikeli bölgelere yaklaşmadan güvenli mesafeden inceleme yapabiliyor. Lazer ölçüm sistemiyle kritik noktaların konumu anında sahadaki ekiplere iletiliyor. Üzerindeki 4G destekli modemler sayesinde dron, yalnızca kumanda sinyaline bağlı kalmadan baz istasyonları üzerinden de bağlantı kurabiliyor. Bu sayede yaklaşık 8 ila 10 kilometre uzaklıktaki bölgelerde görev yapabiliyor ve 1.600 metre irtifaya kadar yükselebiliyor. Akıllı batarya sistemi sayesinde yaklaşık bir saat kesintisiz görev yaparak operasyonların etkinliğini artırıyor.

"TEKNOLOJİYİ SAHAYA TAŞIYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Haldun Engin, İzmir İtfaiyesi'nin teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek operasyonel gücünü sürekli artırdığını belirtti. Envantere katılan yeni nesil dronun bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Engin, "Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşanan orman ve kırsal alan yangınlarında yoğun bir mücadele yürüttük. Bu süreçte edindiğimiz deneyim, teknolojinin sahadaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Dron sayesinde yangınlara daha hızlı, etkin ve güvenli müdahale edebiliyoruz. Rüzgarın yönü ve şiddetini anlık olarak analiz ederek ekiplerimizi en doğru noktalara yönlendiriyoruz. Örneğin, bir orman yangınında yerleşim alanları risk altındaysa, drondan alınan görüntüler sayesinde yangının ilerleme yönünü ve yerleşim bölgelerine ulaşma süresini öngörebiliyor, buna göre ekiplerimizi sevk ederek tahliye ve kurtarma çalışmalarını hızlandırabiliyoruz" diye konuştu.

TERMAL KAMERA YANGININ MERKEZİNİ GÖSTERİYOR

Termal görüntüleme özelliğinin özellikle yoğun duman bulunan alanlarda büyük avantaj sağladığını belirten Engin, "Termal kamera sayesinde yangının merkezini hızla tespit ederek müdahale stratejimizi belirliyor ve kritik noktalara zaman kaybetmeden ulaşabiliyoruz. Aynı teknoloji, kırsal ve ormanlık alanlarda kaybolan vatandaşların vücut ısılarını algılayarak yerlerinin belirlenmesinde de etkin rol oynuyor. Ayrıca üzerindeki mikrofon sistemiyle vatandaşlarımızla iletişim kuruyor, durumları hakkında bilgi alarak doğru müdahaleyi planlıyoruz. Yangın sonrası ise yanan alanın büyüklüğünü kısa sürede ölçebiliyor, hasar tespit çalışmalarını hızlandırabiliyoruz. Dron, sahadaki gözümüz ve kulağımız" ifadelerini kullandı.

İŞ GÜVENLİĞİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Dron teknolojisinin iş güvenliği ve saha koordinasyonuna önemli katkı sağladığını belirten Engin, özellikle çatı yangınları ve gece müdahalelerinde görüşün kısıtlı olduğu alanlarda riskli noktaları önceden tespit edebildiklerini, ekipleri zamanında uyararak güvenli müdahale imkanı sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınla mücadelede yapay zekâ dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:54:48. #7.13#
SON DAKİKA: Yangınla mücadelede yapay zekâ dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.