Yangınlar Kontrol Altına Alındı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale- Gelibolu ve Adana- İmamoğlu'ndaki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale-Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir. Ayrıca; Adana İmamoğlu'ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatanımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.