Yangınlara Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Turu

Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği (TABİAD) orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.
TABİAD üyeleri ile bisikletseverler Atatürk Orman Parkı'nda bir araya geldi.
Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen katılımcılar, kamuoyunu ve sivil toplum kuruluşlarını mücadeleye destek olmaya çağırdı.
Etkinlikte pedal çeviren bisikletseverler, Orman Genel Müdürlüğünün yangınları önleme amacıyla hazırlattığı broşürleri parktaki çocuklara ve vatandaşlara dağıttı.
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