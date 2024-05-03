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Yangınları önlemek için ormanda temizlik yaptılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde ormanlardaki çöpler toplanıyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu alandaki temizlik böyle görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı mavi ile yeşilin buluştuğu Kumbağ Mahallesindeki ormanlık alanda Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı personelin ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte temizlik çalışması yapıldı. Orman yangınlarının da önlenmesi amacıyla yapılan temizlik çalışması drone ile havadan da görüntülendi..

Tekirdağ Orman İşletme Müdür Vekili Fuat Murat Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde etkinlik düzenlendiklerini ifade ederek, "Ormanlık alanlardaki çöpleri ve yangına sebep olacak maddeleri temizleyerek yangınların azatılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yeşil vatanımızı yangınlardan korumak istiyoruz. Türkiye'de çıkan yangınların yüzde 90'nın insan kaynaklı. Bu kampanyayla insan kaynaklı yangınların azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Üniversite öğrencisi Çağla Bandar da ormanları herkesin koruması gerektiğini aktararak, çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.