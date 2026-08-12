Yangınların Nedeni: Mangal Kültürü - Son Dakika
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Yangınların Nedeni: Mangal Kültürü

Yangınların Nedeni: Mangal Kültürü
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Prof. Dr. Yusuf Serengil, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, özellikle mangal kültürüne karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Serengil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla mücadelenin sadece söndürme değil, yangın çıkmadan önce önlem alma anlamı taşıdığına işaret ederek, orman yangını söndürmenin pahalı, tehlikeli ve zor bir iş olduğunu dile getirdi.

Serengil, "Son 20 yılda ormancılığın en önemli stratejik dönüşümü yaşanıyor. Söndürmekten ziyade önlemeye kayış var. Yangınların çıkış nedeni yüzde 1 doğal, geri kalanı insan kaynaklı. Bir günde çok sayıda yangın çıktığı zaman bununla mücadele şansınız yok. İnsanların yangın konusunda bilinçli olması gerekiyor ki çıkmasın." dedi.

Orman yangınlarının genellikle dağlık alanlarda çıktığını ve müdahalenin zor şartlarda yapıldığını söyleyen Serengil, şöyle devam etti:

"Dağlık alanlarda ekiplerin ulaşması ve müdahale zor oluyor. Dolayısıyla halka düşen, söndürme çalışmalarını gündemlerine almak yerine yangın çıkmasını önlemeye odaklanmaktır. Orman yangınlarının çıkmasına neden olan sebeplerden değinmemiz gereken önemli bir konu mangal kültürümüz. Bunun değişmesi gerekiyor. Yangınların çıkış sebeplerinin başında geliyor. Ormanları korumak için yaptığınız bütün çabalar birkaç kibritle, ateşle ortadan kalkıyor. Vatandaşlarımız bu mevsimde özellikle daha da dikkatli olmalıdır."

Serengil, Türkiye'de anız yakmanın yasak olduğuna ancak anız kaynaklı yangınların yaygın şekilde görüldüğüne dikkati çekti.

Birçok ülkede üreticilerin anız yakmadığını dile getiren Serengil, "Bu konunun teknik altyapısı tarımcılar tarafından geliştirilmeli. Köylüler bu işe yönelmesin. Anız ya da atık yaktığınız zaman rüzgarlı havalarda ciddi bir tehlike haline geliyor. Kimse ormanı yakmak istemez ama bu konuda biraz daha otoritelere ve kurumlara farkındalık anlamında iş düşüyor ve insanların da bunu hiç yapmamaları gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

?"Orman teşkilatı canla başla çalışıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda görev yapan orman teşkilatının canla başla çalıştığını belirten Serengil, teşkilatın, gösterdiği başarı ve sahip olduğu ekipman açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin orman yangını yönetimi ve söndürme konusunda deneyimli bir ülke olduğunu belirten Serengil, şunları kaydetti:

"Birçok ülkede orman teşkilatı bizimkine göre düşük kapasiteli. Türkiye'de ormanlar ve orman yangını yönetimi oldukça yaygındır, önemli bir konu. Tecrübeli çalışanlarıyla, emekçileriyle büyük bir teşkilattan bahsediyoruz. Orman çalışanlarının yaptığı zorlu mücadeleyi görmeden yorum yapmak doğru değil. Altında 150 yıllık bir ormancılık birikimi var. Orman yangınlarıyla mücadelede bu birikime saygı duymalıyız."

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınların Nedeni: Mangal Kültürü - Son Dakika

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