Yangsan'da Sıcaklık Rekoru! - Son Dakika
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Yangsan'da Sıcaklık Rekoru!

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Güney Kore'nin Yangsan kentinde sıcaklık 41,4 dereceye çıkarak rekor kırdı.

Güney Kore'nin Yangsan kentinde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde hava sıcaklığının 41,4 dereceye ulaştığını ve bölgede yeni bir sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.

KMA, bu değerin 2008'de yerel meteorolojik gözlemlerin başlamasından bu yana bölgede kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğunu bildirdi.

Ülke genelindeki sıcaklık rekoru ise 1 Ağustos 2018'de Gyeonggi Eyaleti'nde ölçülen 41,9 derece olarak kayıtlarda yer alıyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güney Kore, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangsan'da Sıcaklık Rekoru! - Son Dakika

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