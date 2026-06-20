Yanlış Okul, Sınavı Kaçırdı - Son Dakika
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Yanlış Okul, Sınavı Kaçırdı

Yanlış Okul, Sınavı Kaçırdı
20.06.2026 12:52
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Aksaray'da YKS için yanlış okula giden öğrenci, polisle doğru yere ulaşsa da 2 dakika gecikti.

AKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giden bir öğrenci, polis ekiplerinin doğru okula götürmesine rağmen 2 dakika gecikince sınava alınmadı.

Aksaray'da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin yolunu tuttu. Sınava girecek öğrencilerden Hacı Ali Bilge (17) Aksaray Üniversitesi Hazım Kulak İlahiyat Fakültesi yerine, Hazım Kulak Anadolu Lisesi'ne geldi. Polis ekipleri, yanlış okula geldiği anlaşılan Bilge'yi doğru okula götürdü. Fakat doğru adresine gitmesine rağmen Bilge, sınavı 2 dakika ile kaçırdı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Aksaray, Eğitim, Güncel, YKS, Son Dakika

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