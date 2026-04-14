Yapay Zekâ ve Otomasyonla Araç Muayene Sektörü Dönüşüyor

14.04.2026 11:40
Küresel araç muayene sektörü, yapay zekâ ve otomasyon ile değişim sürecine giriyor. 2033 yılına kadar 6,9 milyar dolara ulaşması beklenen pazarda, temassız tarama sistemleriyle muayene süreleri kısalacak ve işlemler daha verimli hale gelecek.

Küresel araç muayene sektörü, yapay zekâ ve otomasyonla yeniden şekilleniyor. 2033 yılına kadar 6,9 milyar dolara ulaşması beklenen pazarda tünel tipi ve temassız tarama sistemleri hızla yaygınlaşıyor. Bu dönüşüm, muayene sürelerini kısaltmayı ve işlemleri daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Türkiye'de de bu teknolojilerle muayenelerin standart hale getirilmesi ve zaman kayıplarının önlenmesi bekleniyor.

Teknolojideki hızlı gelişim, araç muayene süreçlerini kökten dönüştürüyor. Geleneksel kanal sistemleri yerini, akıllı kamera altyapıları ve yapay zekâ destekli temassız tarama teknolojilerine bırakıyor. Aracın altı dahil birçok kontrol noktası, fiziksel müdahale gerekmeksizin kısa sürede analiz edilebiliyor. Bu, muayene sürelerini kısaltan ve daha pratik bir deneyim sunan yeni bir verimlilik standardı anlamına geliyor.

Günümüzde geliştirilen şasi tarama cihazları, yüksek çözünürlüklü kamera sistemleriyle yağ kaçakları, şasi kırıkları, korozyon ve lastik hasarları gibi kusurları saniyeler içinde tespit edebiliyor. Türkiye'de ise istasyonlardaki bekleme süreleri kronik bir sorun olarak öne çıkıyor. Randevu sistemine rağmen yoğunluk ve mevcut altyapı, araç başına düşen süreyi uzatıyor.

Otomatik tarama sistemleri, bu süreçlere yönelik çözüm sunuyor. Kamera ve yapay zekâ destekli taramalarla araç kontrolleri daha kısa sürede tamamlanıyor, bekleme süreleri azalıyor. Piyasa verileri, otomotiv muayene tünelleri pazarının 2035 yılına kadar 4,5 milyar dolara ulaşmasını ve yapay zekâ destekli sistemler pazarının 2033'te 6,9 milyar dolara çıkmasını öngörüyor.

Sektörde, tam otomatik tarama tünellerine dönüşüm hız kazanıyor. Bu sistemler, çok noktalı kameralar ve yapay zekâyla araçları eş zamanlı analiz ediyor, bulguları anlık raporluyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygınlaşan bu teknolojiler, Türkiye'de de daha hızlı işlem ve yüksek standartlara yönelik dönüşümü gündeme getiriyor.

Advertisement
