Yapay Zeka Balonu mu? Piyasaların Kaderi Bu Soruya Bağlı

27.04.2026 03:40
Piyasalardaki asıl sorun yalnızca Körfez'deki ateşkesin kırılganlığı değil. Her şey, yapay zeka patlamasının bir balon olup olmadığına bağlı. Şubat sonundan bu yana S&P 500 içinde 118 hisse yüzde 10'dan fazla düşerken, çoğunlukla yapay zeka bağlantılı yalnızca 82 hisse yüzde 10'dan fazla yükseldi. 'Muhteşem Yedili' hariç tutulduğunda S&P'nin piyasa değeri düşüşte. Bu yedi şirket tüm piyasayı yukarı çekiyor.

Yapay zeka yükselişi bir balon mu? Yatırımcılar veri merkezi inşaatlarının devam edeceğine oynuyor, ancak yapay zeka geliştiricilerinin on yılın sonuna kadar pozitif serbest nakit akışı üretmesi beklenmiyor. Köpük işaretleri her yerde: Anthropic ve OpenAI halka arzları tarihin en büyükleri olacak, veri merkezi yatırımları ekonominin itici gücü haline geldi. Dot-com döneminin gözdesi Cisco bile veri merkezi satışları sayesinde 26 yıl sonra hisse zirvesini aştı.

Yapay zeka yanlısı tez basit: Bu kez farklı. Ancak tarihten hatırlanması gereken temel nokta şu: İnternetin en büyük kazananı Google, 2000'de balon patladığında henüz halka açık değildi. Bugünün liderlerinin sonunda zirvede kalacağının garantisi yok. Balonları doğru tespit etseniz bile erken davranmak, yanlış olmakla aynı anlama gelir.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Advertisement
