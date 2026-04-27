Yapay Zeka Balonu mu? Piyasaların Kaderi Bu Soruya Bağlı

Piyasalardaki asıl sorun yalnızca Körfez'deki ateşkesin kırılganlığı değil. Her şey, yapay zeka patlamasının bir balon olup olmadığına bağlı. Şubat sonundan bu yana S&P 500 içinde 118 hisse yüzde 10'dan fazla düşerken, çoğunlukla yapay zeka bağlantılı yalnızca 82 hisse yüzde 10'dan fazla yükseldi. 'Muhteşem Yedili' hariç tutulduğunda S&P'nin piyasa değeri düşüşte. Bu yedi şirket tüm piyasayı yukarı çekiyor.

Yapay zeka yükselişi bir balon mu? Yatırımcılar veri merkezi inşaatlarının devam edeceğine oynuyor, ancak yapay zeka geliştiricilerinin on yılın sonuna kadar pozitif serbest nakit akışı üretmesi beklenmiyor. Köpük işaretleri her yerde: Anthropic ve OpenAI halka arzları tarihin en büyükleri olacak, veri merkezi yatırımları ekonominin itici gücü haline geldi. Dot-com döneminin gözdesi Cisco bile veri merkezi satışları sayesinde 26 yıl sonra hisse zirvesini aştı.

Yapay zeka yanlısı tez basit: Bu kez farklı. Ancak tarihten hatırlanması gereken temel nokta şu: İnternetin en büyük kazananı Google, 2000'de balon patladığında henüz halka açık değildi. Bugünün liderlerinin sonunda zirvede kalacağının garantisi yok. Balonları doğru tespit etseniz bile erken davranmak, yanlış olmakla aynı anlama gelir.