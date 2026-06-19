Yapay Zeka Destekli Eğitim Tamamlandı - Son Dakika
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Yapay Zeka Destekli Eğitim Tamamlandı

Yapay Zeka Destekli Eğitim Tamamlandı
19.06.2026 15:08
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Adıyaman'da öğretmenlere yapay zeka destekli proje yazma eğitimi verildi, katılımcılara belge sunuldu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Öğretmen Proje Akademisi tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Proje Yazma Eğitimi" tamamlandı.

Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde üç gün süren eğitim programında öğretmenlere proje fikri geliştirme, ihtiyaç analizi, amaç ve hedef belirleme, faaliyet planlama, sürdürülebilirlik, yaygın etki oluşturma ve yapay zeka araçlarının proje yazımında kullanımı konularında uygulamalı eğitim verildi.

Ar-Ge ve Proje Uzmanı Deniz Özger tarafından verilen eğitimde katılımcılar, yapay zeka destekli araçlarla proje metni hazırlama, fikir geliştirme ve başvuru dosyası oluşturma süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenlerin proje hazırlama becerilerini geliştirmeyi ve yapay zeka teknolojilerinin eğitimde etkin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Program sonunda katılımcılara belge verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka Destekli Eğitim Tamamlandı - Son Dakika

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