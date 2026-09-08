Yapay zeka destekli İhbar İşleme Sistemi, OVP döneminde vergi ihbarlarını değerlendirecek - Son Dakika
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Yapay zeka destekli İhbar İşleme Sistemi, OVP döneminde vergi ihbarlarını değerlendirecek

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2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında, vergi ihbarları için yapay zeka destekli İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) devreye alınacak. Bu sistem sayesinde kayıt dışılık ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede denetimler daha etkin hale gelecek.

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en önemli veri kaynaklarından biri olan vergi ihbarları için yapay zeka destekli ve bilişsel karar üretimine dayanan İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi devreye alınacak.

AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgiye göre kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması amacıyla çalışmalar yoğunlaşacak.

Bu kapsamda, kayıt dışılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülecek, dijital dönüşümün sunduğu imkanlardan yararlanılarak denetim süreçlerinin etkinliği güçlendirilecek.

Kayıt dışılıkla mücadele, yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlarla desteklenen risk analizi faaliyetleri ve tüm ilgili tarafların etkin katılımıyla yürütülecek, vergisel hatalar asgari düzeye indirilecek.

Büyük veri üzerinde uygun analiz teknikleri kullanılarak sektörel, finansal ve tematik risk analizi ve değerlendirme çalışmaları yapılacak, çalışma sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak.

Öte yandan kayıt dışı ekonominin ölçülmesine, vergi açığının hesaplanmasına ve politika geliştirme süreçlerini destekleyecek analiz altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en önemli veri kaynaklarından biri olan vergi ihbarları için yapay zeka destekli ve bilişsel karar üretimine dayanan İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi hayata geçirilecek.

Yeni sistemlerle kayıt dışılık ve vergi kayıp kaçağı azaltılacak

Dijital ekonomi ve yeni iş modelleri kapsamında ortaya çıkan yeni iktisadi faaliyetlerin kavranmasını ve kayıt altına alınmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecek.

Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden yararlanılacak. Vergi tabanının genişletilmesi ve vergide adaletin güçlendirilmesi amacıyla riskli görülen sektörler ve mükellefler nezdinde farklı denetim teknikleri kullanılacak.

Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS), Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS), İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ve Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) gibi yüksek teknolojili ve güvenli izleme yapıları sayesinde kayıt dışılığın ve vergi kayıp kaçağının azaltılması sağlanacak.

Organize vergi kaçakçılığıyla mücadele soruşturmalarının etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği güçlendirilecek.

Gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmalara devam edilecek. Vergi denetiminde Dijital Uyum Projesi (VDK-DUYU) kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) çerçevesinde mükellef analizi ve seçimi yapılarak vergi denetimleri sürdürülecek. Mükelleflerin yıllık gelirlerinin kavranması ve doğru şekilde beyanı için hasılat denetimlerine devam edilecek.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, OVP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay zeka destekli İhbar İşleme Sistemi, OVP döneminde vergi ihbarlarını değerlendirecek - Son Dakika

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