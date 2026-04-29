Yapay Zeka Devrimi Yeni Bir Döneme Giriyor: Büyük Yatırımlar, Küçük Modeller ve Uzmanlaşma

Yapay zeka, hayatımıza girdiği andan itibaren önemli bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Geçmişteki tartışmalar, artık yerini büyük güç mücadelelerine bıraktı. Yapay zeka devrimi, sermaye akışı, devasa veri merkezleri, ulusal enerji politikaları ve yeni küresel altyapılarla şekilleniyor.

Bu yeni dönemin en belirgin özelliği, sektöre yön veren finansman miktarı ve fiziksel altyapının boyutları. OpenAI, 2026’nın Mart ayında 122 milyar dolarlık yeni bir finansman turu gerçekleştirerek toplamda 852 milyar dolarlık bir şirket değerlemesine ulaştı. Bu büyük finansman, yeni nesil çiplerin üretimi, devasa veri merkezlerinin inşası ve enerji kaynaklarının sağlanması için kullanılıyor. Teknoloji şirketleri, hesaplama gücü yarışında birbirleriyle rekabet ediyor.

Büyük veri merkezi mücadelesinin yanı sıra, yapay zeka modellerinin küçülmesi de önemli bir eğilim. Google’ın tanıttığı Gemma 4 gibi hafif modeller, yapay zekanın internete ihtiyaç duymadan evdeki cihazlarla entegre olmasını sağlıyor. Bu sayede, buzdolabınızın içindeki malzemeleri kontrol ederek yemek tarifleri önermesi veya sütü bozulan buzdolabının kendi kendine marketten sipariş vermesi mümkün hale geliyor.

Gelecekteki bir diğer eğilim ise, genel bilgi sahibi yapay zekaların yanı sıra belirli mesleklerde uzmanlaşmış sistemlere yatırım yapılması. OpenAI’nin Rosalind modeli, tıbbi araştırmalar ve ilaç keşfi konularında uzmanlaşırken, Anthropic’in Claude Design modeli tasarım ve prototip üretimine odaklanıyor. Bu gelişmeler, yapay zekanın gelecekteki rolünü şekillendirecek önemli adımlar olarak öne çıkıyor.