Yapay Zeka Diyet Planları Diyabetliler İçin Güvenilir Değil

Prof. Dr. M. Emal Alphan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyeleri, yapay zeka uygulamaları tarafından oluşturulan diyet listelerinin diyabetliler açısından güvenilirliğini araştırdı. Diyabetin dünya çapında hızla arttığını belirten Alphan, tıbbi beslenme tedavisinin Tip 2 diyabet yönetiminin temel taşı olduğunu, ancak son zamanlarda yapay zeka uygulamalarının kullanımının arttığını ifade etti.

Çalışmada, standart referans diyet planları ile 6 ayrı yapay zeka uygulamasının oluşturduğu diyet planları karşılaştırıldı. Yapay zeka uygulamalarının hepsinin standart diyet planından sapmalar gösterdiği, enerji, karbonhidrat ve posa miktarının daha düşük, proteinin ise daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu sapmalar, nefropati riski ve kan şekeri regülasyonunda zorluklar gibi önemli riskler oluşturabilir.

Yapay zeka uygulamalarının bireysel özelliklere dayalı uyarlamalar içermediği ve kişiselleştirilmiş diyet önerileri sunmada başarısız olduğu belirlendi. Alphan, diyetisyen rehberliğinin Tip 2 diyabet yönetiminde esas olduğunu vurgularken, yapay zeka uygulamalarının diyetisyenler tarafından destekleyici araçlar olarak kullanılabileceğini de ekledi.