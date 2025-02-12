Yapay Zeka ile Cinsiyet Belirleme

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KANBERRA, 12 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'da bir grup bilim insanı, insan kafataslarına bakarak biyolojik cinsiyeti hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebilen bir yapay zeka aracı geliştirdi.

İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'ndan araştırmacılar, çarşamba günü yayımladıkları makaleyle yapay zeka aracını duyurarak, geliştirdikleri programın suç analizlerinde ve şiddetli doğal afetlerde araştırmacılara yardımcı olabileceğini söyledi.

Batı Avustralya Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilen yapay zeka aracı, insan kafatasına bakarak biyolojik cinsiyeti tahmin etme konusunda bilim insanlarının yaptığı değerlendirmelere göre 5 kat daha hızlı sonuç veriyor.

Ekip ayrıca, bilim insanlarının kendi değerlendirmelerinde elde ettiği yüzde 82'lik doğruluğa kıyasla, aracın yüzde 97'lik bir doğruluğa ulaştığını tespit etti.

Araç tahminlerini, cinsiyetle ilişkili özellikler için insan kafataslarının bilgisayarlı tomografi taramalarından oluşan bir veri setini analiz ederek yapıyor.