Yapay Zeka ile Gümrük Kontrollerinde Başarı - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Gümrük Kontrollerinde Başarı

Ticaret Bakanlığı, yapay zeka ile 3 milyar TL'lik gelir kaybını önlediğini açıkladı.

21.10.2024 10:41
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TİCARET Bakanlığı, risk analizinde yapay zeka uygulamasıyla gümrük kontrollerinde etkinliğin artırıldığını ve bu kapsamda yılın ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyar liralık gelir kaybının önlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası ticarette rekabetçiliğini artırmak, dış ticaret işlemlerinin en hızlı ve en kolay yapıldığı ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla tüm gümrük işlemlerinin risk analizi süzgecinden geçirildiği belirtildi. Risk analizi çalışmaları sayesinde, yasa dışı ticaretin gümrüklerde tespit edilerek engellendiği, yasal ticaretin hızlı bir şekilde hedefine ulaşmasının sağlandığı vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak son dönemde hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak risk analizlerini çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıdık. Veri Madenciliği projemiz ile gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli veriyi, yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemeler ile analiz ederek daha riskli alanlara yoğunlaşıyor ve kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsurları gerçek zamanlı olarak tespit ediyor, böylelikle yasal ticaretin akışını daha da hızlandırıyoruz. Ayrıca; doğru bilgiye ve doğru hedefe ulaşmak için, hem diğer kamu kurumlarımız hem de anlaşmamız olan ülkelerin gümrüklerinden elde ettiğimiz bilgi ve verileri risk analizi çalışmalarımızda değerlendiriyoruz. Bu kapsamda gümrüklerde yürüttüğümüz risk analizleri çalışmaları neticesinde 2024 yılının ilk 9 ayında gümrüklerimizden giriş yapmak üzere olan ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar TL'lik vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önledik. Yasa dışı ticareti ve gümrüklerde vergi kaçakçılığını engellemek, yasal ticareti kolaylaştırmak için yürüttüğümüz ileri veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizi çalışmalarımız gelişerek devam etmektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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