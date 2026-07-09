Yapay Zeka ile Turizm Eğitimi - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Turizm Eğitimi

Yapay Zeka ile Turizm Eğitimi
09.07.2026 09:53
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Samsun'da yapılan eğitimle medya ve kamu personelinin dijital içerik üretimi geliştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde, medya çalışanları ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler personeline yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya ve Dijital İçerik ile Turizm Tanıtım Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi" düzenlenecek.

OKA'nın 2026 Yılı "Anadoludakiler: Turizm ve Yöresel Değerler Teknik Destek Programı" kapsamında hayata geçirilecek proje kapsamında Çorum ve Amasya'da görev yapan yerel ve ulusal medya çalışanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler birimlerinde görev yapan personele yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek.

Çorum ve Amasya'da 60 katılımcının yer alacağı eğitimlerde yapay zeka destekli medya uygulamaları, dijital içerik üretimi, turizm tanıtımı ve kurumsal iletişim konuları ele alınacak.

Projenin teknik destek sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Ayrancı, törende yaptığı konuşmada, yapay zeka teknolojilerinin medya ve iletişim alanında yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, turizm destinasyonlarının doğru, etkili ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılmasının bölgenin tanıtım gücü ile rekabetçiliğine katkı sağladığını söyledi.

Proje kapsamında medya çalışanları ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler personelinin yapay zeka destekli dijital içerik üretimi konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflediklerini anlatan Ayrancı, "Bölgemizin doğal, kültürel ve yöresel değerlerinin dijital platformlarda daha etkin şekilde tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dicle ise 12. Kalkınma Planı'nda yer alan turizmde yapay zeka ve gelişmiş dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin hedefleri hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız ile hayata geçirdiğimiz proje, Amasya ve Çorum'daki medya çalışanları ile kamu personelinin dijital becerilerini geliştirecek. Yapay zeka destekli yeni nesil medya uygulamaları sayesinde bölge turizminin rekabet gücünü artırmayı, doğal ve kültürel mirasımızın dijital ortamda daha görünür olmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Turizm Eğitimi - Son Dakika

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