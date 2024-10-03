Yapay Zeka ile Üçlü Yıldız Sistemi Keşfi - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Üçlü Yıldız Sistemi Keşfi

Gök bilimciler, TESS verileriyle yapay zeka kullanarak benzersiz bir üçlü yıldız sistemi keşfetti.

03.10.2024 13:16
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Gök bilimciler, yapay zekadan yararlanarak ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu'nun (TESS) verileriyle "benzersiz" üçlü yıldız sistemini keşfetti.

Science Daily dergisinin haberine göre, profesyonel ve amatör gök bilimcilerden oluşan ekip, TESS'in yakaladığı "flaş ışıkları"nı yapay zeka kullanarak inceledi.

Gök bilimciler, incelemeler sonucu "benzersiz" üçlü yıldız sistemini keşfetti.

"TIC 290061484" olarak isimlendirilen yıldız sistemindeki yörüngelerinde yaklaşık iki günde dönen iki yıldıza 25 günde dönen üçüncü yıldızın eşlik ettiği belirlendi.

Bu bulguyla, üçlü yıldız sisteminde tespit edilen 33 günlük dönme hızı rekoru geçilmiş oldu.

Çalışma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) fizikçi Saul Rappaport, yaptığı açıklamada, "Böyle bir sistemi tespit etmek heyecan verici çünkü nadiren bulunurlar ancak mevcut sayımların gösterdiğinden de yaygın olabilirler." ifadesini kullandı.

NASA Ames Araştırma Merkezine bağlı SETI Enstitüsünden Veselin Kostov da yapay zekayla uydulardan elde edilen verilerin daha iyi anlaşılabildiğini belirtti.

Kostov, bu kapsamda yıldızların yörüngelerini, kütlelerini, boyutlarını ve sıcaklıklarını ölçebildiklerini kaydederek, "Bununla sistemin nasıl oluştuğunu inceleyebilir ve nasıl evrilebileceğini tahmin edebiliriz." bilgisini paylaştı.

Araştırmanın bulguları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Üçlü Yıldız Sistemi Keşfi - Son Dakika

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