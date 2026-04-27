Yapay Zeka Kullanma Baskısı Küçük İşletmeleri Siber Güvenlik Açığına Sürüklüyor

Global siber güvenlik lideri Bitdefender'ın uzmanları, 'yapay zeka kullanma baskısının' küçük işletmeleri siber güvenlik açıklarına sürüklediğini ortaya koyuyor. Hızlı kararlarla iş süreçlerine dahil edilen yapay zeka araçları kurumsal verileri tehlikeye atıyor.

Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, küçük işletmeleri bu yeni nesil risklere karşı uyararak dijital varlıkları koruyacak 5 hayati adımı aktarıyor. 'Geride kalma korkusu işletmeleri hatalı kararlara sürüklüyor' diyen Akkoyunlu, denetimsiz yapay zeka kullanımının veri sızıntılarına yol açtığını belirtiyor.

Akkoyunlu'nun önerdiği 5 adım: 1. Veri paylaşımını titizlikle yönetin. 2. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirin. 3. İşletme hesaplarına erişim izinlerini sınırlandırın. 4. Kullanılan araç sayısını minimumda tutun. 5. Kapsamlı bir güvenlik çözümü ile arka plan koruması sağlayın.