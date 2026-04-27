Yapay Zeka Kullanma Baskısı Küçük İşletmeleri Siber Güvenlik Açığına Sürüklüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Kullanma Baskısı Küçük İşletmeleri Siber Güvenlik Açığına Sürüklüyor

27.04.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitdefender uzmanları, 'yapay zeka kullanma baskısının' küçük işletmeleri güvenlik risklerine karşı savunmasız bıraktığını belirtiyor. Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dijital varlıkları korumak için 5 hayati adımı sıralıyor.

Global siber güvenlik lideri Bitdefender'ın uzmanları, 'yapay zeka kullanma baskısının' küçük işletmeleri siber güvenlik açıklarına sürüklediğini ortaya koyuyor. Hızlı kararlarla iş süreçlerine dahil edilen yapay zeka araçları kurumsal verileri tehlikeye atıyor.

Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, küçük işletmeleri bu yeni nesil risklere karşı uyararak dijital varlıkları koruyacak 5 hayati adımı aktarıyor. 'Geride kalma korkusu işletmeleri hatalı kararlara sürüklüyor' diyen Akkoyunlu, denetimsiz yapay zeka kullanımının veri sızıntılarına yol açtığını belirtiyor.

Akkoyunlu'nun önerdiği 5 adım: 1. Veri paylaşımını titizlikle yönetin. 2. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirin. 3. İşletme hesaplarına erişim izinlerini sınırlandırın. 4. Kullanılan araç sayısını minimumda tutun. 5. Kapsamlı bir güvenlik çözümü ile arka plan koruması sağlayın.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yapay Zeka, Akkoyunlu, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Kullanma Baskısı Küçük İşletmeleri Siber Güvenlik Açığına Sürüklüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu
Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler 15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

14:10
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 14:15:36. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Kullanma Baskısı Küçük İşletmeleri Siber Güvenlik Açığına Sürüklüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.