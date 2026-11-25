Yapay zeka medya eğitimi Nairobi'de Çin-Afrika işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapay zeka konulu medya eğitim programının açılış töreni 24 Kasım 2026'da yapıldı. Salı günü başlayan iki günlük program, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesini ve Çin-Afrika medya işbirliğinin derinleştirilmesini amaçlıyor.
NAİROBİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen yapay zeka konulu medya eğitim programının açılış töreni, 24 Kasım 2026.
Salı günü başlayan iki günlük eğitim programı, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi ve Çin- Afrika medya işbirliğinin derinleştirilmesini amaçlıyor. (Fotoğraf: Liu Jiaqi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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