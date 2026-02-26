Yapay Zeka Suç Önleme Mekanizmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Suç Önleme Mekanizmaları

26.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka platformları, suç amaçlı kullanımları tespit edip hesapları kapatarak güvenliği sağlıyor.

Yapay zeka platformları, sistemlerini suç amaçlı kullanan kullanıcıları tespit ederek hesaplarını kapatabiliyor ve gerekli görülmesi durumunda güvenlik birimlerine konuyla ilgili bilgi verebiliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yapay zeka hayatın her alanına etki eden bir teknoloji olarak etkisini her geçen gün artırıyor. Bu teknoloji, son kullanıcılar tarafından büyük dil modelleri aracılığıyla yoğun olarak kullanılıyor.

En fazla kullanılan yapay zeka büyük dil modellerine bakıldığında ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Perplexity, Grok, Microsoft Copilot ve Claude öne çıkıyor. Araştırmadan sağlıkla ilgili bilgi edinmeye kadar birçok amaç için yararlanılan yapay zeka modelleri, bazı kullanıcılar tarafından suç amaçlı da kullanılabiliyor.

Fiziksel saldırıların planlanması, çeşitli silah ve mühimmat üretimi gibi durumlar yapay zekanın suç amaçlı kullanım örneklerini oluşturuyor. Platformlar bu tarz kullanımlara karşı modellerini eğiterek taleplerin reddedilmesini sağlamaya çalışıyor.

Önleyici tedbir mi, veri mahremiyeti mi?

Yapay zekanın suç amaçlı kullanımına ilişkin örnek Kanada'da yaşandı. Ülkenin British Columbia eyaletinde 10 Şubat'ta bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar'ın ChatGPT'yi suç amaçlı kullandığı, yapay zeka platformunun sahibi OpenAI tarafından aylar önce tespit edildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Van Rootselaar, geçen yıl haziran ayında ChatGPT'ye birkaç gün boyunca silahlı şiddet içeren senaryoları anlattı. Bu yazışmalar ChatGPT'nin otomatik inceleme sistemi tarafından işaretlenerek ilgili OpenAI çalışanlarına iletildi ve kullanıcının hesabı kapatıldı.

Şirket içerisinde bu paylaşımların kolluk kuvvetlerine bildirilmesi konusunda değerlendirme yapıldı ve gerekli kriterleri karşılamadığı belirlenerek güvenlik birimlerine konu iletilmedi. Bu durum, platformların erken önlem sistemi olarak kullanıp kullanılamayacağı veri mahremiyeti tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Suç oluşmadan önce yapılacak bildirimler şirketlerin inisiyatifinde??

Yapay zeka platformları çeşitli mekanizmalarla suç amaçlı kullanımın önüne geçmeye çalışıyor. ChatGPT gibi Gemini da suç amaçlı kullanımları tespit etmek ve engellemek için tasarlanmış çok katmanlı güvenlik protokolleri uyguluyor.

Gemini'nin kendisine gelen sorguları gerçek zamanlı olarak tarayan güvenlik filtreleri bulunuyor. Bir kullanıcının silah yapımı talimatı, yasa dışı madde sentezleme, fiziksel şiddet planlama gibi taleplerde bulunması durumunda sistem bunu otomatik olarak reddediyor ve yanıt vermiyor. Ayrıca çok sayıda uzman ve bağımsız incelemeci, sistemin işaretlediği riskli konuşmaları düzenli olarak gözden geçiriyor.

Google, politikalarına göre yakın ve ciddi bir fiziksel zarar riski olan durumlarda yetkililerle veri paylaşabileceğini belirtiyor.

Acil durumlarda bilgi taleplerine ilişkin Google'ın sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

"Birinin ölümünü veya ciddi fiziksel zarar görmesini önleyebileceğimize makul şekilde inanıyorsak, örneğin bomba tehditleri, okul saldırıları, kaçırma olayları, intihar önleme ve kayıp kişiler vakalarında, bir devlet kurumuna bilgi sağlayabiliriz. Bu talepleri yine de geçerli yasalar ve politikalarımız ışığında değerlendiriyoruz."

Mevcut düzenlemeler, teknoloji şirketlerinin genellikle suç işlendikten sonra veri paylaşımını kapsıyor. Suç oluşmadan önce yapılacak bildirimler şirketlerin inisiyatifinde bulunuyor.???????

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Suç Önleme Mekanizmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:41:54. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Suç Önleme Mekanizmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.