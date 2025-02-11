Yapay Zeka Zirvesi Paris'te Başladı - Son Dakika
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Yapay Zeka Zirvesi Paris'te Başladı

Yapay Zeka Zirvesi Paris\'te Başladı

Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde, kamu yararına yapay zeka uygulamaları tartışılıyor.

11.02.2025 12:27
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PARİS, 11 Şubat (Xinhua) -- Küresel yapay zeka yönetişimine odaklanan Yapay Zeka Eylem Zirvesi pazartesi günü Paris'te başladı.

Fransa'nın yapay zeka özel temsilcisi Anne Bouverot açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bilim kurgudan yapay zekanın gerçek uygulama dünyasına geçmenin tam zamanı" dedi.

Bouverot, dijital dönüşümün, yapay zeka gelişimi de dahil olmak üzere ekolojik dönüşüm çabalarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı ve katılımcıları kamu yararına hizmet eden yapay zeka uygulamalarına odaklanmaya çağırdı.

Organizatörlere göre, iki gün sürecek zirveye yaklaşık 100 ülkeden temsilciler, özel sektör ve sivil toplumdan 1.000'den fazla katılımcı iştirak ediyor.

İlk gün kamu yararına yapay zeka, inovasyon ve kültür ve küresel yapay zeka yönetişimi gibi konuların tartışılacağı bir forum da düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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