Yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Zonguldak Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi

Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Programda, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Naat-ı Şeriflerin seslendirilmesi, semazen gösterisi ve hükümlülere başarı belgelerinin verilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Programa, çeşitli yetkililer ve kurum yöneticileri de katıldı.