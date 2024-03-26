Yaraların Sarıldığı Hatay\'da 2 Park Açıldı

Yaraların sarıldığı Hatay'da büyükşehir belediyesi tarafından 2 parkın açılışı gerçekleştirildi
HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 2 parkın açılışı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, şehir adeta yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin ilk gününden beri sahada olan Hatay Büyükşehir Belediyesi asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay genelindeki mevcut yeşil alan miktarını arttıran HBB, Arsız ilçesinde içerisinde 9 bin 830 metrekare yeşil alan, süs havuzu, açık hava spor alanları, oturma alanları, bitki tünelleri, açık otopark ve led lambaların da yer aldığı Fahura Parkı'nı vatandaşların hizmetine sundu. Ayrıca ilçeye ikinci park olarak kazandırılan Akçalı Mahallesi'ndeki parkın açılışı da yapıldı. Parkın içerisinde bin 942 metrekare yeşil alan, koşu yolu, çocuk oyun ve spor alanı, ahşap satış üniteleri, çevre dostu led aydınlatmalar, oturma alanları da yer alıyor.
Şehir içinde ailelerin ve çocukların daha eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla şehre kazandırılan parklar hem estetik hem de modern görünümleriyle vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi.
Açılışta konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Hatay'ımızın her noktası gerçekten çok güzel. En güzel coğrafyalarımızdan bir tanesi Arsuz'umuz. İki parkımızı birden açıyoruz. Çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan insanımıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek Hatay'ın her noktasında yeşil alanları arttıracaklarını ifade etti.
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