Yaralı Akbaba Jandarma Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaralı Akbaba Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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Bolu'da devriye yapan jandarma, yaralı bir akbabayı bulup tedavi edilmesi için teslim etti.

19.01.2025 14:51
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Yaralı akbabayı ölmek üzereyken jandarma buldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devriye nöbetindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı akbaba buldu. Kanadı kırık ve kan kaybı yaşayan akbaba tedavisi yapılmak üzere ilçe merkezine götürüldü.

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı ile Mudurnu ilçesine birbirine bağlayan yolda jandarma ekipleri devriye nöbetine çıktı. Rutin denetim faaliyetlerini sürdüren ekipler yol kenarında yaralı bir akbaba gördü. Hayvanın kanadından yaralı olduğunu gören ekipler, ekip aracıyla akbabayı jandarma karakoluna götürdü. İlçe veterineri Ahmet Baş tarafından yaralı akbabanın karakolda kontrolleri yapıldı. Veteriner hekim tarafından akbabanın çok kan kaybettiği ve kanadının kırık olduğu tespit edildi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı akbaba tedavisi yapılmak üzere jandarmadan teslim alındı.

Yaralı Akbaba Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yaralı Akbaba Jandarma Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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