Yaralı Atmaca Kahramankazan\'da Tedavi Ediliyor

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca, tedavi edilmesinin ardından doğaya salınacak.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, Millet Bahçesi'nde yaralı kuş bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, kanatlının atmaca olduğunu belirledi.

Merkeze getirilen yırtıcının sol kanadında kırık olduğu tespit edildi. Bir yere çarpma veya avcılar tarafından vurulma sonucu yaralandığı değerlendirilen kuşun tedavisine başlandı.

Buradaki müdahalenin ardından Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen atmaca, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla doğal yaşam alanına bırakılacak.