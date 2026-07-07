Yaralı Baykuş Yavrusu Kurtarıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaralı halde bulunan baykuş yavrusu, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçede yaşayan Firdevs Arslan, sokakta yaralı olarak bulduğu baykuş yavrusu için Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçti.

İhbar üzerine ilçeye gelen ekipler, baykuş yavrusunu teslim alarak tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılması amacıyla Çanakkale'ye götürdü.