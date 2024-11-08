Yaralı Boz Şahin Kurtarıldı

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde jandarma ekiplerince doğada sağ kanadı yaralı halde bulunan boz şahin tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karaatlı köyünde devriye görevini yürütürken sağ kanadı yaralı boz şahin buldu.

Ekipler, şahini tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğüne teslim etti.