Yaralı Çobanaldatan Kuşu Doğaya Salındı

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Erzurum'da yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi ve bakımının ardından doğaya salındı.

Kentin kırsal bölgesinde bir süre önce yaralı bir çobanaldatan kuşunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından teslim alınan çobanaldatan kuşu, tedavi altına alındı.

Şırıngayla beslenen kuş, bakım ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.