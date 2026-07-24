Yaralı Domuz Yavrusu Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine bağlı ve yaralı halde bulunan domuz yavrusu, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Dinek Mahallesi'nde yol kenarında elektrik direğine bağlı yaralı bir domuz yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı domuz yavrusunu tedavi edilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü.