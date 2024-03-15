Yaralı flamingo Karataş\'ta görüntülendi

Adana'nın Karataş ilçesindeki lagünde görüntülenen yaralı flamingo ekiplere bildirildi.
Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki lagünde, yaralı flamingo görüntülendi.
Sol bacağından yaralı olduğu gözlemlenen flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirildi.
Ekipler, yaralı flamingoyu yakalayıp tedavi edebilmek için çalışma başlattı.
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Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişim bölümü öğrencilerine, Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Eğitim Birimi koordinasyonunda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven tarafından çocuk sağlığı ve hastalıkları ile aşılama takvimi ile ilgili eğitim verildi. Eğitimde, çocukların sağlıklı büyüme gelişmelerinin önemi vurgulanırken, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve çocuklarda acil durumlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de maskeli silahlı 2 soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek kuyumcu sahibini etkisiz hale getirdi ve 250 bin TL değerinde altınla kaçtı. Polis tarafından yakalanan 2 soyguncu kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Akay, bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sordu. Ayrıca, Ziraat Bankası yöneticilerinin bu işlemlere dahil olup olmadığı ve zararın tazminat sürecinin başlatılıp başlatılmadığı da merak ediliyor.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı maçta çıkan saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kurul, Elazığspor'a toplam 49 bin lira para cezası verdi.
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