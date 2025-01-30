Kastamonu'nun Küre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı karaca tedavi edildi.
İlçede devriye görevi yapan Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı halde karaca olduğunu fark etti.
Jandarma ekipleri karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak.
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