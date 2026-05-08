Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.

Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında yaralı ve bitkin olduğu için uçamayan kartalı gördü.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan kartal, tedavisi için Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kartal, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.