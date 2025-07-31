Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Tuz Gölü'nü ziyaret eden Kadir Altan hareketsiz yatan kızıl şahin gördü.
Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan Altan, veterinere götürdü.
Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Altan, AA muhabirine, kanadından yaralı olan kızıl şahine önce su daha sonra et vererek beslediğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Salınacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?