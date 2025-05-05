Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altında

Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Bozcayazı köyünde devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında kızıl şahin buldu.
Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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