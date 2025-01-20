Yaralı Kızıl Şahin Kurtarıldı

Karaman'da arazide yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Yollarbaşı Köyü yakınlarında kızıl şahinin yaralı halde olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) yaralı şahini alarak, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim etti.
Tedavisi yapılan kızıl şahin daha sonra doğaya salınacak.
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