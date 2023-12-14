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Yaralı Kızıl Şahin Mudurnu'da Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yaralı Kızıl Şahin Mudurnu'da Tedavi Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisinin ardından kuş doğal yaşam alanına salınacak.

Yaralı Kızıl Şahin Mudurnu\'da Tedavi Altına Alındı
14.12.2023 - 13:57,  Güncelleme: 13:57
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları esnada yol kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tedavisi için yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kızıl şahin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kaynak: AA
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