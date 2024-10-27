Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde polis ekiplerince yaralı bulunun kızıl şahin tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görev esnasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde buldukları kuşu yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne haber verdi.
İlçeye giden DKMP ekipleri, kızıl şahin olduğunu belirledikleri yaralı kuşu teslim aldı.
Kızıl şahin, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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