Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Reşadiye köyünde yaralı bir kızıl şahin buldu.
Ekipler, yaralı kuşu Turhal Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
