Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
İlçeye bağlı Mescitli köyünde meralık alanda bir çoban tarafından uçamaz halde bulunan kızıl şahin, köye getirildi.
İhbar üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince alınan şahin, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Burada tedavi altına alınan kızıl şahin, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya salınacak.
